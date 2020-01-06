Haberler » Güncel » Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - Haber

Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

06.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:08 Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
ilçesinde dün başlayan kar sabaha karşı etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar yağışının görüldüğü ilçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda mahsur kalan araçlara yardım etti.
Bazı araç sürücüleri ise zorlansa da lastiklerine zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

-Kent merkezinde fırtına etkili
Kent merkezinde ise kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının çatısı zarar gördü. Çatıdan düşen parçalar park halindeki bir otomobile zarar verdi.
Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çatıdan uçan parçalar ekipler tarafından temizlendi.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:25   Delice Belediyesi gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşlara dağıtıyor - KIRIKKALE - Haber
15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:27:06