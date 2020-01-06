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Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

06.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:02
'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
ilçesinde dün başlayan kar sabaha karşı etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar yağışının görüldüğü ilçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda mahsur kalan araçlara yardım etti.
Bazı araç sürücüleri ise zorlansa da lastiklerine zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA


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