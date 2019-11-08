Haberler » Güncel » Kırklareli'nde zabıta ekiplerinden yaka kameralı denetim - Haber

Kırklareli'nde zabıta ekiplerinden yaka kameralı denetim

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yakalarına takılan kamera sistemiyle, gün içinde yaptıkları denetim ve hizmetleri görüntülü ve sesli kayıt altına almaya başladı.

08.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:16 Kırklareli'nde zabıta ekiplerinden yaka kameralı denetim
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yakalarına takılan kamera sistemiyle, gün içinde yaptıkları denetim ve hizmetleri görüntülü ve sesli kayıt altına almaya başladı.
Kent genelinde görev yapan zabıta ekiplerinin daha şeffaf hizmet yürütmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ilk etapta 6 kamera görevlilere dağıtıldı.
Gün içerisinde yaptıkları denetimleri sesli ve görüntülü olarak kaydeden ekipler, kamerayla ilk olarak Karakaş Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetleri her geçen gün geliştirdiklerini söyledi.
Çağın teknoloji çağı olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Biz de bu teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışmalarımıza entegre ediyor, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Kesimoğlu, zabıta ekiplerinin artık daha şeffaf hizmet sunacağını sözlerine ekledi.

Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02   Yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitlilik arttı
15:02   MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15:02   Herman Melville 200 Yaşında
14:56   Lösemili Çocuklara destek olmak için maske taktılar
15:01   Otizmli çocuklarda kaynaştırma eğitimi önemli
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:03:07