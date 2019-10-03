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Kırklareli'nde zabıtadan işgal denetimi

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgal denetiminde bulundu.

03.10.2019 10:20Kırklareli'nde zabıtadan işgal denetimi
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgal denetiminde bulundu.
Cumhuriyet Caddesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yol ve kaldırım denetimi yapan ekipler, kaldırımlara ticari malların yanı sıra reklam tabelaları ve çeşitli görüntü kirliliğine yol açan malzeme koyan esnafı uyardı.
Ekipler tarafından, yayaların ve engelli vatandaşların geçişlerini engelleyen seyyar satıcıların da tezgahları kaldırıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım işgalinin önlenmesine yönelik ekiplerin çalıştığını bildirdi.
Kaldırımların yayaların hakkı olduğunu aktaran Kesimoğlu, vatandaşların daha huzurlu bir kentte yaşamaları için mesai harcadıklarını belirtti.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu tür denetimleri önemsediklerini kaydeden Kesimoğlu, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Cumhuriyet Caddesi, Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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