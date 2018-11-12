Kırklareli'ndeki Fetö Davaları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan eski polis memuru 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kırklareli
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, " Türkiye Cumhuriyeti
'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Mustafa Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Kaya, hiç kimseyi dinlemediğini ve kayıt altına almadığını iddia etti.
Haydar Meriç
'in teknik ve fiziki takip çalışmalarına da katılmadığını ileri süren Kaya, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Sanık avukatının da savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Halis İpek, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Bir süre ara verilen duruşmada Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
"Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından beraat kararı verildiğini aktaran Yeltepe, sanığın tahliye edilmesini hükme bağladı.
Öte yandan aynı suçlardan ayrı ayrı yargılanan Ankara
İstihbarat Daire Başkanlığında görevli eski polis memuru tutuksuz sanık M.S.K. ile tutuklu sanık Hasan Çobanoğlu ile Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memuru H.K. hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, M.S.K "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme" suçların 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hasan Çobanoğlu beraat etti.
H.K'nin davası ise dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla 15 Nisan 2019'a ertelendi.
Kırklareli
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:45