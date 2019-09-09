Kırklareli'ndeki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ana dava dosyasından ayrılan eski askeri personel tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya TSK'den ihraç edilen tutuksuz sanık eski astsubay A.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatı ve hazine avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Kalkandelen, cumhuriyet savcısı tarafından sanık hakkında hazırlanan yeni iddianamenin kabul edildiğini bildirdi.

İddianamenin taraflara tebliğ edildiğini belirten Kalkandelen, iddianameye karşı savunma yapmak üzere sanığa süre verdi.

Duruşma, 13 Ocak 2020'ye ertelendi.

Ankesörlü telefondan 60 kez aranmış

Sanık hakkında ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle yeni hazırlanan iddianame kabul edilerek dosyaları birleştirildi.

Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli tarafından hazırlanan iddianamede, sanık A.B'nin FETÖ ile iltisaklı kişilerce büfe, kırtasiye ve telefon bayilerindeki ankesörlü telefonlardan 60 kez arandığının tespit edildiği belirtiliyor.

Sanığın mahrem asker yapılanmasında öğrenci asker konumunda olduğu belirtilen iddianamede, bağlı olduğu "örgütün sohbet" toplantılarına katıldığı tespitine yer verildi.

Ayrıca iddianamede, mahrem asker yapılanması kapsamında haklarında işlem yapılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bazı eski askeri personellerin de sanık A.B. hakkında verdiği ifadeleri yer alıyor.

Sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Bu arada 22 Mayıs'ta görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaada, sanık A.B'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından beraati istenmişti.

Kaynak: AA