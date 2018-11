Kırklareli'ndeki Fetö/pdy Davaları

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:28



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında meslekten ihraç edilen 2 polis memuru hakkında açılan davaların görülmesine devam edildi. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde görevliyken ihraç edilen tutuksuz sanık A.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.A.A. savunmasında, İstanbul'dan fiziki takip amacıyla Kırklareli'ne geldiğini ileri sürdü. Hiç kimseyi dinlemediğini ve kişisel verilerini kayda almadığını iddia eden A.A, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nden mahkeme kararı ile Kırklareli'ndeki çalışmaya katıldığını anlattı.Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç 'in teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul'a geri döndüklerini aktaran A.A, hazırlanan memur raporlarının ve mahkeme kararlarının söylediklerini kanıtlayacağını öne sürdü.A.A, suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, A.A'nın, üzerine atılı suçların tamamından cezalandırılmasını talep etti.Eski polis memuru sanık M.A.Aynı mahkemedeki diğer davada ise Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amirliği'nde görevliyken ihraç edilen ve FETÖ'nün "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan eski polis memuru M.A. hakim karşısına çıktı.M.A. da yaptığı her çalışmanın yasal ve mahkeme kararlarına dayalı olduğunu savunarak beraatini talep etti.Mahkeme başkanı, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi amacıyla her iki duruşmayı da ileri tarihe erteledi.İddianamelerdenKırklareli Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamelerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan 2 eski polis memuruna, " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yöneltiliyor.