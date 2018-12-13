Kırklareli'ndeki Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Kırklareli
'nde "Haydi Kırklareli donör olmaya" sloganıyla lösemili çocuklar için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyası sona erdi. Türk Kızılayı
Kırklareli Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışı kampanyasının sona erdiğini söyledi.
Kırklareli Belediyesi, Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi ve Lüleburgaz
Kan Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 319 kök hücre numunesi ve 124 ünite kan bağışı aldıklarını ifade eden Altıntel, bunun kentte en çok bağış yapılan bir kampanya olduğunu kaydetti.
Kampanyaya destek verenlerin zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğunu aktaran Altıntel, katılımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Altıntel, destek veren herkese teşekkür etti.
Kırklareli
13 Aralık 2018 Perşembe 16:49