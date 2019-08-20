Kırklareli'ndeki öğrenciler Çanakkale'de kampa katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Kırklareli
'nden 5 dezavantajlı öğrenci, Çanakkale
'deki öğrenci kampına katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karaman
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa katılan öğrencilerin Çanakkale'de tarihi ve turistlik alanları gezeceklerini söyledi.
Proje kapsamında öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarının amaçlandığını ifade eden Karaman, kampın 3 gün süreceğini aktardı.
Öğrencilere sosyolog Erdal Tekin'in de eşlik ettiğini belirten Karaman, "5 öğrencimizi Çanakkale'ye gönderdik. Öğrencilerimiz şehitlikler başta olmak üzere, tarihi ve kültürel alanları gezerek bilgiler edinecekler." dedi.