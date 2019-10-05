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Kırklareli'ndeki sağanak ve şiddetli rüzgar

Kırklareli'nde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

05.10.2019 10:08Kırklareli'ndeki sağanak ve şiddetli rüzgar
Kırklareli'nde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde aniden etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kırklareli Belediyesi ekipleri su biriken cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Tıkanan rögarlar temizlenerek suyun tahliye olması sağlandı.
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel de çalışmaları takip etti.
Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kesilerek toplandı. Yağış, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerinde de zaman zaman etkili oldu.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünde alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte son 12 saatte metrekareye 67,6 kilogram yağış düştü.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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