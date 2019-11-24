Haberler » Güncel » Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam - Haber

Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ulaşıma yapılan zamların artan maliyetler dolayısıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

24.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:28Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ulaşıma yapılan zamların artan maliyetler dolayısıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kesimoğlu, yazılı açıklamasında, bir grup öğrencinin şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto ederek haklı tepkilerini ortaya koyduğunu belirtti.
Kırklareli Ulaşım Kooperatifi'nin teklifiyle Belediye Meclisi kararı ile şehir içi ulaşım ücreti 2 buçuk liradan 3 liraya çıkarıldığını anımsatan Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kırklareli Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencimizin demokratik haklarını kullanarak yaptıkları protesto ile bizi uyardıkları için teşekkür ediyorum. Bilmelerini istiyorum ki ülkemizdeki ekonomik koşulların bir bir ağırlaştığı, benzinin, elektriğin, hemen hemen her ürünün fiyatının pahallandığı bugünlerde, bizler de hem esnafımız hem de vatandaşımız için en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz. Ulaşım konusundaki yoğunluğa ve ücrete dair yeni bir çalışma başlatıp, genç kardeşlerimize çok yakında müjdeli bir vereceğimi duyurmak istiyorum."

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Kocaeli'de öldürülen Necmeddin öğretmenin ailesi 24 Kasım'ı hüzünlü geçiriyor
14:06 Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
14:06 Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu
14:06 24 Kasım Öğretmenler Günü
14:01 Vali Bilmez okey oynayıp vatandaşın taleplerini dinledi
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 14:08:32