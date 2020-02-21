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Kırklareli'ndeki Teke Deresi'nin rengi değişti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.

21.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:12Kırklareli'ndeki Teke Deresi'nin rengi değişti
'nin ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.
Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.
Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.
Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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