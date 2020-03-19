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Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

19.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:28
Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kırklareli 'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A. tutuklanırken, S.Ö. adlı kontrol şartıyla, diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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