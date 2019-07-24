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Kırklareli'nden asayiş

Kırklareli'nde traktör römorkundan düşen kişi yaralandı.

24.07.2019 11:35 Kırklareli'nden asayiş
Kırklareli'nde traktör römorkundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karıncak köyünde römorka balya yüklediği sırada dengesini kaybeden A.K, römorktan yere düştü.
Yaralanan A.K, yakınları tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
A.K, tedavi altına alındı.
-Araç yangını
Babaeski'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Karamesutlu köyünde Ö.Y, yönetimindeki seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Ö.Y, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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