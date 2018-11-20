Kırklareli'nden İhracat Hamlesi

20 Kasım 2018 Salı 11:13



20 Kasım 2018 Salı 11:13

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmayı planlayan bir firmayı ziyaret etti.Özel, Lüleburgaz ilçesindeki Danone Tikveşli Gıda İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü.Görüşmelerin ardından Özel, Gıda ve Yem Şube Müdürü Vekili Yiğit Akın, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fevzi Atmaca ile ihracat sorumlusu personel tarafından şirket yetkililerine bilgi verildi.Özel, burada yaptığı konuşmada, ihracatı çok önemsediklerini bu nedenle de şirketlere ihracata yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.İhracatın ülke ekonomisi açısından önemine değinen Özel, ihracatla beraber işsizlik oranının düşeceğine de inandığını sözlerine ekledi.