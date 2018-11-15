Kırklareli'nden Kısa Kısa

15 Kasım 2018 Perşembe 13:29



15 Kasım 2018 Perşembe 13:29

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanı İlkay Karataş'a ziyaretler sürüyor.Karataş'ı parti binasında, Türk Ocakları Lüleburgaz Şube Başkanı Emrah Gültekin ve üyelerini ziyaret etti.Gültekin, ziyarette, Karataş'a görevinde başarılar diledi.Parti bakanlığı görevinin zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Gültekin, Karataş'ın görevinin üstesinden en iyi şekilde geleceğine inandıklarını belirtti.Karataş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelenlere teşekkür etti.- Taksicilere yeni kurallar anlatıldıLüleburgaz'da, ticari taksi şoförlerine yeni kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Balta, Karayolları Trafik Kanunu'na göre değişiklik yapılan maddeler anlattı.İdari trafik cezaları hakkında da bilgi veren Balta, tüm sürücülerin trafik kurallarını uymaya çağırdı.