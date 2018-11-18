Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
Ertuğrulköy Cumhuriyet Kadınları
Korosu, Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.
Gerenli, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz
'in girişimiyle kurulan koronun üyelerini makamında kabul etti.
Akdeniz, ziyarette, koro çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Trakya
'ya özgü 30 yöresel türküyü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Akdeniz, geçmişi gelecekte de yaşatmak istediklerini belirtti.
Akdeniz, çalışmalarda destek veren Gerenli'ye teşekkür etti.
Gerenli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ertuğrulköylü kadınları takdir etti.
"Her Okul Bir Kütüphane Projesi"
Lüleburgaz'da "Her Okul Bir Kütüphane Projesi" sürüyor.
Doğa Anadolu Lisesi
öğrenci meclisince yürütülen proje kapsamında toplanan yaklaşık 100 kitap, Babaeski
Kuleli İlkokul ve Ortaokulu'na teslim edildi.
Lisenin müdürü İsmail Potur, yaptığı açıklamada, öğrencileri tarafından yürütülen projeyi çok önemsediklerini söyledi.
15 günlük süreçte roman, hikaye ve test kitapları toplandığını ifade eden Potur, projeden dolayı öğrencileri tebrik etti.
Herkesi çok kitap okumaya davet eden Potur, "Böyle güzel bir proje yöneten öğrenci meclisimizi tebrik ediyorum. Kitap bağışında bulunan tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Onların faydalandıkları bu kitaplardan şimdi başkaları da faydalanacak. Umarım proje daha çok büyüyerek devam eder." diye konuştu.
Akdeniz,Cumhuriyet Kadınları,Lüleburgaz
18 Kasım 2018 Pazar 13:26