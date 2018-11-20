Kırklareli'nden Kısa Kısa

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İstasyonspor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Ekrem Kalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağspor karşılaşmasında iyi oyunlarını galibiyet ile süsleyemediklerini söyledi.
Karşılaşmada 2-1 mağlup olduklarını anımsatan Kalmaz, maç boyunca yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini kaydetti.
Mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Kalmaz, takımın çok iyi sonuçlar alabilecek güce sahip olduğunu ifade etti.
Oda başkanlarından MHP
'ye ziyaret
MHP Lüleburgaz
İlçe Başkanı İlkay Karataş
'a ziyaretler sürüyor.
Karataş, parti binasında, sivil toplum örgütleri başkanlarını kabul etti.
Karataş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zorlu bir görevi üstlendiğini belirtti.
Parti olarak seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Karataş, yoğun bir şekilde yol haritasını belirleyerek göreve başladıklarını söyledi.
Ziyarette MHP Kadın Kolları Başkanı İlkay Mergen İbiş de hazır bulundu. Başsavcı
Saçkan'dan TSO'ya ziyaret
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.
Cebelli, ziyarette, Başsavcı Saçkan'a oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cebelli, protokol üyeleri ile her zaman yakın temasta bulunduklarını belirtti.
Saçkan da oda başkanı Cebelli ve yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar diledi.