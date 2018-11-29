Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
Kaymakamı Mustafa Kaya, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaya ve beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, ziyarette seraları gezdi.
Orman Fidanlığı Müdürlüğü Müdürü Hikmet İhtiyar'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaya, yetiştirilen fidanları ve yetiştirme aşamalarını yerinde inceledi. Lüleburgazspor
'dan MHP
'ye ziyaret Kırklareli
Süper Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor Kulüp Başlanı Şenol Turan
, MHP İlçe Başkanı İlkay Karataş
'ı ziyaret etti.
Turan, ziyarette, Karataş ile yönetim kurulu üyelerine görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Karataş ve yönetiminin zor bir görevde bulunduklarını aktaran Turan, çalışmalarında başarılar diledi.
Karataş da Lüleburgazspor'un durumunu yakından takip ettiklerini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:56