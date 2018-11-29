Kırklareli'nden Kısa Kısa

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, Kırklareli'nde toplandı.
TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplantısı, Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki bir otelde yapıldı.
Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in mali destek programlarına gelen başvurular hakkında bilgi verdiği toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Vali Bilgin'e ziyaret
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i Sarısaltık Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Naki Evsen ziyaret etti.
Sarısaltık Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Evsen, Vali Bilgin'e ziyarette bulunarak, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Evsen'e çalışmalarında başarılar diledi.
Mahmut Şahin,Trakya Bölgesi,Kırklareli
29 Kasım 2018 Perşembe 14:22