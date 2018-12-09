Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Bilgin, Edirne
Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu
'nu, makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.
Bilgin, ziyarette Kırklareli hakkında genel bilgiler verdi.
Bir yılda 8 bin 232 işletme denetlendi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir yılda 8 bin 232 işletme denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinin yıl boyunca sürekli denetlendiğini bildirdi.
Personelin pastane, fırın, kasap, yem üretimi, çiftlik, toplu tüketim ve satış yerlerine teknik ve özel hijyen koşulları üzerine denetimler yaptığını aktaran Özel, 'çiftlikten sofraya güvenilir gıda' politikası kapsamında yapılan denetimlerde 442 iş yerinden numune alınarak incelendiğini belirtti.
Özel, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yapılan denetimlerin yanı sıra şikayet hattına yapılan ihbar sonucu gerçekleştirilen denetimlerde de 10 işletmeye cezai işlem uygulandığını kaydetti.
Biyolojik çeşitliliği eğitimi
Kırklareli'nde biyolojik çeşitliliği eğitimi verildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ve bitki türleri anlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz
, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerde nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ve bitki türlerinin korunması yönünde bilinç oluşturulmasını amaçladıklarını bildirdi.
Biyolojik çeşitliliğin öneminin yanı sıra korunan alanların da tanıtımının gelecek nesiller için önemli olduğunu aktaran Deniz, hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının ve tabiatın korunması konusunda da farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.
Deniz, açıklamasında, biyolojik çeşitliliği eğitiminin devam edeceğini kaydetti.
Ahmet Hacıoğlu,Milli Eğitim Müdürlüğü,Kırklareli
09 Aralık 2018 Pazar 10:09