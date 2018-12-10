Kırklareli'nden Kısa Kısa

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" sürüyor. Lüleburgaz
Gençlik Merkezi'nde devam eden projede bir grup üniversite öğrencisi, doğuda köy okullarındaki öğrencilere gönderilmek üzere şal, atkı ve şapka örmeye devam ediyor.
İlçede avukatlık yapan Sibel Pişkin
de Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik'i ziyaret ederek, öğrencilere ip ve örgü şişi desteğinde bulundu.
İyilik ağacına bir ilmekte kendisinin atmak istediğini ifade eden Pişkin, projeye destek sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Anlamlı bir projeye destek sağlamanın kendisi için bir onur olduğunu kaydeden Pişkin, projede yer alan öğrencilerin de duyarlılığını takdirle karşıladığını söyledi.
Ata model uçak kursu sona erdi
Lüleburgaz ilçesinde açılan ata model uçak kursu sona erdi. Türk Hava Kurumu
(THK) Lüleburgaz Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle açılan kursu başarıyla tamamlayan 22 veli ve öğrenciye sertifikaları törenle verildi.
THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş
, burada yaptığı konuşmada, minik ve genç öğrencilere havacılığı sevdirmek için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.
Anasınıfı öğrencilerinin keyif aldığı güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Aktaş, emek veren öğrenci ve velilere teşekkür etti.
Lüleburgaz
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:24