Kırklareli'nden Kısa Kısa

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:26



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:26

Kırklareli'nde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Gün dolayısıyla Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı ve İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Törenin ardından Kocakundakçı ve İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.Ziyarette, grup adına Aynur Yadalı, Vali Bilgin'e çiçek takdim etti.EYP ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldıKırklareli'nde El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı.Vali Osman Bilgin'in başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve komisyon üyeleri katıldı.Önceki toplantıda alınan karar ve son denetim raporlarının değerlendirilmesinin ardından, kurum temsilcileri görev alanlarına ilişkin görüş ve önerilerini sundu.