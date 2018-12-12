Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hububat üretimi arttırma eğitimi düzenlendi.
Deveçatağı köyünde, köy kahvehanesinde düzenlenen eğitimde çiftçilere bilgiler verildi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Necdet Göç, burada yaptığı konuşmada, hububat ürünlerinin temel gıda ürünü ve işlenmiş ürün ihracatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Ekilişi ve üretimi ile bu anlamda stratejik öneme sahip olan hububat ürünlerinin, ülke tarımı için büyük önem arz ettiğini ifade eden Göç, toplantıda, hububatların tarımı, kullanılması gereken gübre miktarları ve uygulanacak kültürel-biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.
Afet bilinci ve deprem eğitimi
Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD
) afet bilinci ve deprem eğitimi verildi.
Kırklareli Ensar Vakfı Yükseköğretim Öğrenci Yurdu'nda lise ve üniversite öğrencilerine, afet türleri hakkında bilgiler verildi.
AFAD personeli Selin Can, eğitimde, öğrencilere afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacak doğru tutumları anlattı.
Kırklareli
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:09