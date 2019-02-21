Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Üniversitesi'nde (KLÜ) "Türk Dünyasına Seyahat" konferansı düzenlendi.
Fen - Edebiyat
Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından Kayalı
Kampüsü'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, bölüm öğrencileri Ecem Güler
ve Buse Yalçınkaya, katıldı.
Konuşmacılar, konferansta Ukrayna
, Moldova
, Bulgaristan
gibi Gagauz Türklerinin yaşadığı coğrafyada yaptığı araştırmaları ve izlenimlerini görseller eşliğinde aktardı.
Protokol imzalandı
Kırklareli Üniversitesi ile Trakya
Kalkınma Ajansı arasında "Kırklareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Mesleki Gelişim Eğitimi" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür
ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
tarafından protokolün imzaları atıldı.
Şengörür, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında akademik personeli yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere gönderileceğini söyledi.
Proje ile personelin daha fazla bilgiye sahip olacağını belirten Şengörür, projede başarılı olacaklarına inandıklarını anlattı.
Edebiyat, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA