21 Şubat 2019, 12:22
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Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Türk Dünyasına Seyahat" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Türk Dünyasına Seyahat" konferansı düzenlendi.

Fen - Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, bölüm öğrencileri Ecem Güler ve Buse Yalçınkaya, katıldı.

Konuşmacılar, konferansta Ukrayna, Moldova, Bulgaristan gibi Gagauz Türklerinin yaşadığı coğrafyada yaptığı araştırmaları ve izlenimlerini görseller eşliğinde aktardı.

Protokol imzalandı

Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Kırklareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Mesleki Gelişim Eğitimi" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından protokolün imzaları atıldı.

Şengörür, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında akademik personeli yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere gönderileceğini söyledi.

Proje ile personelin daha fazla bilgiye sahip olacağını belirten Şengörür, projede başarılı olacaklarına inandıklarını anlattı. Edebiyat, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA