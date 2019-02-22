Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
'ü ziyaret etti.
Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Üniversite olarak dünyadaki bir çok üniversite ile yarışabilecek pozisyonda olduklarını ifade eden Şengörür, fiziki, idari ve akademik yapılarını bir adım ileriye taşımak için çalıştıklarını anlattı.
"Proje pazarı" etkinliği düzenlenecek
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı tarafından "Proje pazarı" etkinliği düzenlenecek.
KLÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan da düzenlenecek etkinlikte, akademik personel ve öğrencilerin yürüttükleri proje çalışmaları ve araştırma konularının tanıtılacağını belirtildi.
Açıklamada, etkinliğe katılmak isteyen proje sahiplerinin 8 Nisan'a kadar üniversiteye başvurmaları gerektiğini ifade edildi.
Bülent Şengörür, Kırklareli, Eğitim
Kaynak: AA