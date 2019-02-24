Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilçeye bağlı Büyükkarıştıran
beldesinin Yeni ve Yıldırım mahallelerine 26 Şubat Salı günü enerji verilmeyecek. Söz
konusu kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Av Komisyonu toplandı Kırklareli
Av Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı
, başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Murat Deniz
, burada yaptığı konuşmada, komisyonda avlanma ile ilgili kararlar alındığını söyledi.
Alınan kararların merkez av komisyonuna sunulacağını belirten Deniz, komisyon kararlarına tüm avcıların uyması gerektiğini ifade etti.
Güncel
Kaynak: AA