Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kaynak: AA

Demirköy'de Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.Atatürk ilkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği binada yangın alarmı verildi.Öğrenciler alarmın verilmesinin ardından bina tahliye ederek, güvenli bölgeye alındı.Tatbikatta Demirköy Belediyesi Zabıta Amiri Ersoy Küçükgöksel, öğrencilere yangın söndürme eğitimi verdi.Elde ettiği geliri LÖSEV'e bağışladıDemirköy ilçesinde bir kahvehane sahibi, destek amacıyla bir günlük satış gelirini LÖSEV'e bağışladı.İlçede kahvehane işleten Zeki Patan, kahvehanenin camına "28 Şubat Çarşamba tüm hasılatımız lösemili çocuklar için LÖSEV'e" yazılı pankart astı.Patan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara destek olmak amacıyla bir günlük kampanya yaptığını söyledi.Kahvehanenin bir günlük geliri 895 lirayı çocukların tedavilerinde kullanılması için LÖSEV'e bağışladığını ifade eden Patan, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.