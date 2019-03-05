Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Deprem Haftası
dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer'i makamında kabul etti.
Özer, ziyarette hafta kapsamında Vali Bilgin
'e bilgi verdi.
Vali Bilgin, vatandaşların doğal afetlere karşı bilgili ve bilinçli olması gerektiğini söyledi.
Bilgin, dünyanın her yerinde meydana gelen depremler nedeniyle zaman zaman vatandaşların hayatlarını kaybettiklerini belirtti.
Vali Bilgin'den ziyaret
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisini ziyaret etti.
Bilgin, İl Genel Meclisi mart ayı toplantısının 1. birleşimine katılarak meclis üyeleri ile sohbet etti.
İl Genel Meclisi'nde alınan kararların önemli alındığını belirten Bilgin, kentin gelişmesi için emek harcayan meclis üyelerine teşekkür etti. CHP
seçim bürosu açıldı Lüleburgaz
ilçesinde CHP seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.
Düzenlenen törene CHP Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğdu
ve Türabi Kayan
ile CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, CHP İlçe Başkanı Bülent Metin, ilçe ve belde belediye başkanı adayları katıldı.
Kayan, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin Türkiye
açısından çok önemli olduğunu söyledi. Trakya
'daki belediyeleri kazanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kayan, herkesten oy istedi.
Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.
Deprem Haftası, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA