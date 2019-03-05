Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Pınarhisar ilçesinde Osmancık Gençlik Spor Kulübü kuruldu.Kulübün Kurucu Başkanı Egemen Ergen, 2018-2019 futbol sezonunda Pınarhisar ilçesinin amatör liglerde mücadele eden tek köy takımı olduğunu söyledi.Kırklareli 2. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele ettiklerini ifade eden Ergen, grupta hafta sonu çıktıkları ilk müsabakada Düğüncülü Çiçekspor'u 10-1 yendiklerini dile getirdi.Gruptaki 8 takım arasından 1. Amatör lige lider olarak çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Ergen, takım kadrosunda köyden sporculara ağırlık verdiklerini, bazı transferlerle de kadroyu güçlendirdiklerini belirtti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğruAK Parti Evrensekiz Belediyesi Başkanı adayı Sadettin Kuşku 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı işbirliğinde Lüleburgaz Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, müzik eşliğinde eğlendi.Kuşku, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.Toplumun gelişmesinde temel yapı taşının kadın olduğunu ifade eden Kuşku, kadınların haklarının asla ödenemeyeceğini belirtti.- Kaynanatör sahnelendiLüleburgaz ilçesinde Kaynanatör adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Aşkiye - Neşet Çal Sahnesi'nde Kültür ve Sanat Spor Kulübü ile Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam Çalışma Grubu üyeleri rol aldı.Oylum Ekizoğlu'nun yönettiği tiyatro oyunu izleyenleri gülümsetti.Yaklaşık bir saat süren tiyatronun ardından, oyunculara çiçek takdim edildi.