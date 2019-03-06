Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Vali Bilgin
, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Meclis üyelerinin önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Bilgin, meclis üyeleri ile bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.
Yerel seçimlerin ardından yeni oluşacak meclis üyeleriyle de uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını anlatan Bilgin, kentin gelişmesi ve kalkınması için kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından Vali Bilgin, meclis üyelerine çeşitli hediyeler verdi.
-Dünya Tuza Dikkat Haftası
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında vatandaşları bilinçlendiriyor.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde kurulan stantlarda görevliler tarafından tuzun zararlarını anlatan broşürler dağıtılarak bilgi veriliyor.
Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çok fazla tuzun, kan basıncını arttırarak inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiği belirtildi.
İnme ve kalp hastalıkları da dünyada en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden olduğunu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Dünya Sağlık Örgütü
günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Ayrıca bireysel olarak da insanların evlerinde yemeklerini hazırlarken daha az tüketmesi, daha az tuz kullanmasının teşvik edilmesi önerilmektedir."
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA