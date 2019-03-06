Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kaynak: AA

Lüleburgaz kent mezarlığında çevre düzenleme çalışması tamamlandı.Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mezarlık alanında kaldırım bordürleri boyanarak, yönlendirme tabelası, parsel numaraları eklenerek, ağaçlandırma çalışması yapıldı.Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kent mezarlığında ekiplerin düzenleme çalışmasını tamamladığını bildirdi.Ekiplerin mezarlık çevresinde yetişen kuru otları da temizlediğini aktaran Gerenli, ıhlamur ve çınardan oluşan 300 fidanı da toprakla buluşturduğunu belirtti.Mezarlık Bilgi Sistemi kapsamında da yönlendirme tabelaları ve parsel numaralarının montajları yapılarak sisteme işlendiğini kaydeden Gerenli, vatandaşların ada numaralarını gösteren tabelalar ve mezar yerlerine ait bilgileri içeren bilgi etiketleri sayesinde de yön bulmada zorluk çekilmeyeceğini aktardı.Demirköy Belediye Meclisi toplandıDemirköy Belediye Meclisi, 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Muhlis Yavuz başkanlığında belediye meclis salonu gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçim öncesinde son meclis toplantısını yaptıklarını anımsattı.Herkesin en iyi hizmetin sunulması için canla başla çalıştığını ifade eden Yavuz, mecliste görev alan tüm üyelere teşekkür etti.Meclis toplantısı, görüşülen gündem maddelerinin ardından sona erdi.