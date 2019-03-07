Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Lüleburgaz'da sokak hayvanlar için besleme noktaları oluşturuldu.Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlar için besleme noktaları oluşturulduğunu belirtti.Hayvanların beslenmesi ve su ihtiyaçlarını gidermesi için kentin belirli noktalarına kapların sabitlendiğini aktaran Gerenli, sokak hayvanlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini bildirdi.Gerenli, beslenme noktalarındaki mama ve su ihtiyacının ise hayvan sever vatandaşlar ve belediye iş birliğinde karşılanacağı kaybetti.- Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğruLüleburgaz Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları kapsamında toplantı düzenlendi.Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, belediye birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Toplantıda, gerçekleştirilecek etkinlikler için fikir alış verişinde bulunuldu.