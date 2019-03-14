Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Pınarhisar Devlet Hastanesinde vatandaşlara böbrek hastalığı hakkında bilgi verildi.Hastane girişine kurulan stantta uzman doktorlar tarafından hastalık hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.Doktorlar, hastalara yaptıkları bilgilendirmede böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtti.Komite toplantısıKırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 12. Meslek Komitesi toplandı.KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında, oda binasında gerçekleşen toplantıda, nakliye, ulaşım, turizm, otomotiv, akaryakıt ve yedek parça iş kolunda değerlendirmelerde bulunuldu.Özsan, toplantıda yaptığı konuşmada, iş kolunda yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.