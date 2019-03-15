Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Kırklareli Üniversitesinde "İnsani Diplomasi Küresel Siyasette Sivil İnisiyatifin Önemi" konferansı düzenlendi.İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Kırklareli Üniversitesi İnsani Değerler ve Duyarlılıklar Kulübü tarafından Kayalı Kampüsünde düzenlenen "İnsani Diplomasi Küresel Siyasette Sivil İnisiyatifin Önemi" konferansında, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu söyledi.İHH'nın çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Oruç, İHH'nın Türkiye'de ve dünyada pek çok ilke vesile olduğunu ifade etti.Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Ekşi ise günümüzde dış politika araçlarının çeşitlendiğini aktardı.Konferans sonunda, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, konuşmacılara plaket taktim etti.Yılın hekimleri belirlendiKırklareli'nde yılın hekimleri olarak Hamza Bozbey ve doktor Filiz Gökçe İkibudak olarak belirlendi.İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozbey ve İkibudak'ın Ankara'da düzenlenen törende ödüllerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığını söyledi.Her iki hekime görevlerinde başarılar temennisinde bulunan Cerit, bu tür ödüllerin kent açısından öneli olduğunu ifade etti.-Başarılı sporcuya tebrikBabaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yarışmasında başarılı olan sporcuyu makamında kabul etti.Hacı, makamında yaptığı konuşmada, yarışmada 3. olmayı başaran Ezgi Ceyda Güzey'i tebrik ettiğini söyledi.Babaeski'den böyle sporcuların çıkmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Hacı, "Elbette kendilerine destek vermek isterim. Bu alanda hiç kimse bize gelmemişti. Biz kardeşimizin eksikleri nelerse onları gidereceğiz. ve onun arkasında olduğumuzu da bilmesini istiyorum." diye konuştu.Güzey de çok mutlu olduğunu belirterek önce Babaeski daha sonrada Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek istediğini ifade etti.2018 yılında başladığı bilek güreşinde 5 madalya kazanmayı başardığını aktaran Güzey, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.