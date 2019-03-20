Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Kırklareli'nde kapalı pazar yeri ve fuar alanı hizmete açıldı.Kırklareli Belediyesince yapımı tamamlanan binanın açılış törenine, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman ile vatandaşlar katıldı.Kesimoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kente güzel ve modern bir pazar yeri kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.Pazarcıların da vatandaşların da hiçbir şekilde hava koşullarından olumsuz etkilenmeyeceğini ifade eden Kesimoğlu, yapılan yatırımın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.İtfaiye ekipmanları güçlendirildiLüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipmanları güçlendirildi.İtfaiye Müdürlüğü'ne, yangın, kaza, sel ve su baskınlarında kullanılmak üzere yeni ekipmanlar alındı.Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, itfaiye müdürlüğünün daha güçlü hale getirildiğini söyledi.İtfaiyelerin önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Gerenli, itfaiyecilerin vatandaşların can ve mal varlığının korunması için canla başla mücadele ettiğini belirtti.Gerenli, yeni ekipmanların alınmasıyla yaşanan olaylarda daha hızlı ve etkili müdahaleler yapılabileceğini aktardı.