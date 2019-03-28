Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kaynak: AA

Lüleburgaz'da Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi.Kütüphanede kitabın nasıl aranması gerektiği ve kitap okuma kuralları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra kitap okudu.Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, Kütüphane Haftası etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.Teknolojinin gelişmesiyle kütüphanelere olan ilginin azaldığını ifade eden Beyoğlu, öğrencileri yeniden kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.Futbolcu seçmeleri yapıldıLüleburgaz'da milli takıma sporcu yetiştirmek için Trakya bölge karması seçmeleri yapıldı.Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen seçmelere yaklaşık 100 futbolcu katıldı.Amatör Milli Takım antrenörlerinden İsmail Derviş, Ersan Ogan, Ersoy Sandalcı ve Necdet Ergün'ün katılımıyla yapılan seçmelerde oluşturulan karma takımlar arasında maçlar oynandı.Derviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amatör Milli Takım olarak Almanya'da 16 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.Takımdaki eksikliği gidermek için İstanbul ve Trakya çevresindeki futbolcuları görmek istediklerini aktaran Derviş, bölgesinde başarılı futbolcular olduğunu söyledi.Derviş, seçmelerde performansları izlenen ve milli takıma seçilen sporcuların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını belirtti.