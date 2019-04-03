Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Hayrat Vakfı Temsilcisi Muhammet Ali Uslu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Trakya Bölge Temsilcisi Orhan Kılıçarslan'ı makamında kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, Kırklareli Üniversitesi'nin gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Şengörür, üniversitelerinin artık dünya üniversiteleri ile yarışabilecek durumda olduğunu anlattı.KÖYDES yatırımlarıKöylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında bin 193 proje hayata geçirildi.Kırklareli il Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2005-2018 yılları arasında KÖYDES ödenekleri kapsamında kente 72 milyon 896 bin 780 lira ödenek tahsis edildiği belirtildi.Bu ödenek ile bin 193 farklı projenin hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:"757 ulaştırma projesi kapsamında, 733 kilometre asfalt kaplama yol, 56 kilometre stabilize kaplama yol, 6 kilometre bakım ve onarım, 3 adet köprü, 65 adet menfez, 8 kilometre beton yol, 10 kilometre sıcak asfalt, 930 metre taş duvar, 300 metre trapez kanal ve 700 bin metrekare kilitli parke taş kaplama yapılmıştır.320 içme suyu projesi kapsamında, yeni içme suyu tesisleri ile tesis geliştirme ve bakım onarım işleri yapılmıştır. 79 atık su projesi ile alt yapı işleri yapılmıştır. 37 küçük ölçekli sulama projesi ile de bakım onarım, yer üstü, yer altı ve hayvan içme suyu göleti işleri yapılmıştır."