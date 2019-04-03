Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, öğrencileri makamında kabul etti.Yenigün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 4-6 yaş değerler eğitimine önem verdiklerini söyledi.Değerler eğitiminde çocukların hem ahlaki hemde dini açıdan eğitimler gördüğünü ifade eden Yenigün, küçük yaşlarda verilen eğitimlerin her zaman daha etkili olduğunu belirtti.İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan da, değerler eğitimi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Kaymakam Yenigün, ziyaretin ardından öğrencilere hediyeler verdi.Yol yapım çalışmalarıDemirköy'e bağlı üç köyde yol yapım çalışmaları tamamlandı.Demirköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince Balaban, Boztaş ve Hamdibey köylerinde 2 bin 450 metrekare parke taşı döşendi.Kaymakam Kerem Yenigün, köyleri ziyaret ederek yapılan yollarda incelemelerde bulundu.