Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı
Şube Başkanlığına seçilen Volkan Göç
'ü makamında kabul etti.
Göç, ziyarette çalışmaları hakkında Vali Bilgin
'e bilgi verdi.
Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni seçilen Göç ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileğinde bulundu.
Çiğ süt fiyatı belirlenmeli
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Ulusal Süt Konseyi tarafından en kısa süre çiğ süt fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi.
Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, süt fiyatlarının açıklanmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade etti.
Üreticilerin zam değil hak ettiği değeri istediğini belirten Dermenci, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Bizler süt fiyatlarına zam beklemiyoruz. Bizler sadece süt üreticisinin çektiği sıkıntıya karşılık hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Süt üreticilerine memnun edici bir fiyat verilmezse, sağmal ineklerini kesime gönderemeye devam edeceklerinin endişesini yaşamaktayız."
Lütfullah Bilgin, Türk Kızılayı, Volkan Göç, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA