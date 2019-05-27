Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
ilçesinde Dünya Süt Günü
etkinliklerle kutlandı.
Lüleburgaz Belediyesi Kültür Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Aytül Çiloğlu, Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Kırklareli
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan ile öğrenciler katıldı.
Demircan, yaptığı konuşmada, kişi başı süt tüketiminin Avrupa Birliği
ülkelerinde 89-107 kilogram arasında değiştiğini söyledi.
Özellikle çocukların süt içme alışkanlığının arttırılması gerektiğini ifade eden Demircan, sütün insan sağlığına bir çok faydasının olduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından okul öğrencilerinin hazırladığı süt temalı şiir, kompozisyonlar okunup, müzik gösterileri sunuldu.
Etkinliğe katılanlara süt, yoğurt, ayran ve dondurma ikram edildi.
Esnaflardan iftar programı
Lüleburgaz ilçesinde bulunan Sönmez Işık Pasajı esnafı tarafından iftar yemeği verildi.
Turgutbey Caddesi'ndeki pasajın girişinde düzenlenen iftara pasajdaki 17 esnaf, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Pasaj esnaflarından Cengiz Gürkan, 6 senedir pasaj esnafı olarak iftar yemeği düzenlediklerini belirtti.
Esnaflar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanında pekiştiğini ifade eden Gürkan, "Her esnaf elinden geldiğince destek veriyor. Hem esnaflar hem de iftar vakti oradan geçmekte olan vatandaşlar oturup orucunu açabiliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
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Kaynak: AA