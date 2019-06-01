Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
Emniyet Müdürlüğünce, "trafik tedbirleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Menekşeoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü
'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan Bayramı
süresince yoğun denetimlerin yapılacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı
'nca gönderilen talimat ile bayram tatilinde 11 gün süreyle kara yollarında alınacak yoğun güvenlik önlemleri tedbirlerinin bulunduğunu aktaran Menekşeoğlu, bayram tatilinin kötü sonuçlar ile sonuçlanmasına kimsinin müsade etmemsi gerektiğini belirtti.
Toplantıda, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Balta, güvenlik talimatları hakkında bilgiler verdi. Demirköy
Belediyesi'nden iftar
Demirköy Belediyesince iftar verildi. Anadolu Lisesi
bahçesinde gerçekleştirilen iftarda yaklaşık 2 bin 500 kişi aynı sofrada orucunu açtı.
Belediye Başkanı Recep Gün
, burada yaptığı konuşmada, ramazanın bağışlanma ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.
Ramazanın insanlarda birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu arttırdığını ifade eden Gün, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.
İftara, Emniyet Amiri Uğur Yıldız
, Orman işletme müdürü Nihat Yıldız
, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cem Ünsur, AK Parti Kırklareli
İl Başkanı Alper Çiler ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Fidan dikim etkinliği Babaeski
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu.
Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk
, öğrencilere doğayı ve yeşili daha fazla sevdirmek istediklerini söyledi.
Etkinlikte Atatürk
'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildiğini ifade eden Öztürk, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.
Etkinliğe, Kaymakam Hakan Özarslan
, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat
ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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