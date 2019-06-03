Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
ilçesinde, "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Lüleburgaz Yıldızları Futbol
Akademisi'nde üçüncü kez gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar arasında çeşitli yarışmalar yapıldı.
Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem, burada yaptığı konuşmada, şenliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Öğrencilerin yarışmalarda her şeyden önce keyif alıp eğlendiğini ifade eden Erdem, güzel bir şenlik geçirdiklerini belirtti.
Konuşmanın ardından dereceye giren takımlara madalyaları verildi.
"Bir Avuç Gıda Bir Yürek Dua" Projesi
Lüleburgaz'da lise öğrencileri ihtiyaç sahibi öğrenci ve aileler için "Bir Avuç Gıda Bir Yürek Dua" Projesi yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerince hazırlanan proje kapsamında toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere teslim edildi.
Çocuk Gelişimi Öğretmeni Gülhan Canseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür projeler ile yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu daha çok arttırdığını ifade etti.
Toplumsal bilinç oluşturmak adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını aktaran Canseven, yardım kampanyasının yıl boyunca yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Öğrencilerin çok özverili çalıştığını anlatan Canseven, "Bu proje sayesinde öğrencilerimizin duyarlılıklarını da ölçmüş olduk. Zaten sürekli olarak okul içinde yardımlaşma kampanyaları düzenliyoruz. Yardımların ulaştırıldığı öğrenci ve ailelerin belirlenmesinde Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğretmenimiz Hikmet Tataroğlu'ndan destek aldık. Umarız, en azından yardım ulaştırdığımız ailelerin çocuklarının yüzünde bir tebessüm oluşur. Çünkü çocuklar çok masum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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