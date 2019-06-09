Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
'da tenis turnuvası yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesi'nce Lüleburgaz Yıldızları Spor Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 30 çocuk katıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli
, yaptığı açıklamada, belediye olarak spora çok önem verdiklerini söyledi.
Çocukların boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri için hafta sonları çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerenli, tenis turnuvasına katılan çocuklara teşekkür etti.
24 saatte 11 kilogram yağış Kırklareli
'nde son 24 saatte metrekareye 11.7 kilogram yağış düştü.
Kentte dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kırklareli Belediyesi ekipleri su biriken cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü'nde alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte metrekareye 11.7 kilogram yağış düştü.
Yağışların 12 Haziran Çarşamba
gününe kadar zaman zaman etkili olması ön görülüyor.
Kaynak: AA
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