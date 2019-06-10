Kırklareli'nden kısa kısa

AK Parti Lüleburgaz
İlçe Başkanı Tanzer Koç, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul
seçimlerine hazırlandıklarını bildirdi.
Koç, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
'ın seçim çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.
Seçim çalışmalarına katkıda bulunmak için ilçe yönetimi ile köy ve mahalle başkanlarıyla birlikte İstanbul'a gideceklerini ifade eden Koç, seçimlerde Yıldırım'ın kazanması için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirtti.
İstanbul'da yaşayan Lüleburgazlıların hepsine ulaşarak sandığa gitmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Koç, "Çarşamba
günü İstanbul'a gidip seçim gününe kadar yaklaşık 2 hafta kadar İstanbul'da çalışma yapmayı planlıyoruz. Ben de Balkan göçmeni olduğum için İstanbul'daki Rumeli
ve Balkan Dernekleri ziyaret edip hemşehrilerimiz ile birlikte olacağız." diye konuştu.
- İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Lüleburgaz Belediyesi'nce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
"Sanatla Birleşen Kültürler Projesi" kapsamında belediye 12 Yıldız Salonu'da gerçekleştirilen eğitime projede yer alan resim, seramik ve müzik eğitmenleri katıldı.
Proje ile Türkiye
'den Lüleburgaz ilçesi ile Letonya
Cumhuriyeti'nden Rezekne'de 5-15 yaş arasındaki 180 çocuğe eş zamanlı eğitimler verilecek.
Kaynak: AA
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