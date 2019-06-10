Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
'nde iki köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım ile armatür değişim çalışmaları nedeniyle Vize
ilçesinin Soğucak
ve Pınarhisar
ilçesinin Cevizköy köyleri ile Babaeski
ilçesine bağlı Büyükmandıra
beldesinin Hürriyet Mahallesi
'nde 11 Haziran Salı günü elektrik kesintisine gidilecek. Söz
konusu kesintiler, Soğucak köyünde 09.00-13.00, Cevizköy köyünde 10.00-18.00, Hürriyet Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Akademik personel alınacak
Kırklareli Üniversitesine (KLÜ), 10 akademik personel alınacak.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Mimarlık, Fen Edebiyat
, Mühendislik fakülteleri ile Sağlık, Teknik Bilimler, Vize Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı'nda görevlendirilmek üzere 2 doçent, 4 doktor öğretim görevlisi, 3 öğretim ve 1 araştırma görevlisi alınacağı belirtildi.
Adayların 24 Haziran Pazartesi gününe kadar üniversiteye şahsen müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.
İlaçlama çalışması Lüleburgaz
'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli
, yaptığı açıklamada, yeşil alanlar, çöp konteynerleri, fosseptik çukurları, parklar ile dere yataklarının haşere ve sineklere karşı ilaçlandığını söyledi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara hızlı başladığını ifade eden Gerenli, 12 mahallede belirlenen alanların ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Ekiplerin çalışmaları aralıksız yürüteceğini aktaran Gerenli, vatandaşların şikayet ve talepleri üzerine de belirtilen alanlara ilaçlama yapılabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Hürriyet Mahallesi
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