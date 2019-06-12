Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy
Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, mezun olan 18 öğrenci mezuniyet belgesini alarak kep attı.Okul Müdürü
İbrahim Erkan Demir
, törende yaptığı konuşmasında, mezun olan öğrencilere üniversite yaşamlarında başarılar diledi.
Hüznün ve mutluluğun aynı anda yaşandığını dile getiren Demir, öğrencileri tebrik etti.
Törende, okul birincisi Soner Doğan
, ikinci Bahadır Kocaoğlu ve üçüncü Güler Yılmaz
'a plaket verildi.
Törene, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak
da katıldı.
Volçan Köprüsü restore edildi
Demirköy ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen Volçan Köprüsü restore edilecek.Kırklareli
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, üç kemerli Volçan Köprüsü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
Sanat Yapıları Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alındığı belirtildi.
2019 Yılı Tarihi Köprüler Restorasyon Programına alınan tarihi köprünün restorasyon projelerinin hazırlandığı ifade edilen açıklamada köprünün en kısa sürede eski görünümüne kavuşacağı aktarıldı.
Kaynak: AAKırklareli
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