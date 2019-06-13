Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
'nde, 2019 yılı biçerdöver hasat fiyatları açıklandı.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatının oda meclisince belirlendiğini söyledi.
Bir dekar ayçiçeğin 26 lira, hububat ve kanolanın 28 lira, mısırın ise 40 lira olarak belirlendiğini ifade eden Şaylan, biçerdöver operatör belgesi bulunmayan, belgesiz biçerdöver kullanan, fazla tane kaybına sebep olan ve hasat olgunluğuna gelmemiş ürünleri hasat eden biçerdöver sahiplerinin ve operatörlerinin cezalandırılacağını bildirdi.
Çiftçinin talebi ile hasat kalıntılarının parçalanarak toprağa bırakılması durumunda biçim ücretine dekar başına ilave olarak 2 lira ekleneceğini aktaran Şaylan, 25 kilogramlık balyanın ise 2 lira 80 kuruş ücret ile bağlanabileceğini kaydetti.
Engelli kursiyerlerden duvar boyama etkinliğiBabaeski
'de engelli kursiyere yönelik duvar boyama etkinliği düzenlendi.Halk Eğitimi Merkezi
'nce gerçekleştirilen etkinlikte, engelli kursiyerler merkez duvarına hayat ağacı tasviri çizdi.
Kurs eğitmeni Füsun Sünnetçioğlu yardımıyla, çizilen ağaca el baskısı da yapıldı.
Sünnetçioğlu, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, hayat ağacının eski geçmişe sahip bir hikayenin parçası olduğunu söyledi.
Köklerden dallara, göğe yükselişi ve hayalleri simgelediğini ifade eden Sünnetçioğlu, yaşamın ve var olmanın sembolü olarak bilindiğini belirtti.
Verimliliği, şansı, sağlıklı olmayı, bereketi ve ölümsüzlüğü anlattığını aktaran Sünnetçioğlu, "Öğrencilerimiz hayat ağacını yaparken kendi el izlerini çıkararak yaptılar. Bu biz de varız ve buradayız' demenin bir şekli oldu.Hem varlık gösterdikleri, hem de sanatsal bir işe imzalarını attılar." diye konuştu.
Kaynak: AAziraat odası
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