Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy
'de ortaokul öğrencileri, ahşaptan yaptıkları 300 kuş yuvasını ağaçlara astı.Fatih
Ortaokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, törenin ardından hazırladıkları ahşap kuş yuvalarını, Enver Kara mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte ağaçlara monte etti.Okul Müdürü Ahmet Oğuz
Evrenosoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini ifade eden Evrenosoğlu, kuş yuvalarını kendi elleriyle hazırladıklarını belirtti.
Öğrencilerin minik yürekleriyle, minik dostlarını düşünerek çalışmaya imza attıklarını aktaran Evrenosoğlu, "İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve katkılarını esirgemeyen velileri kutluyorum." diye konuştu.
Tek kurşun yarışması
Demirköy ilçesinde tek kurşun yarışması düzenlendi.
Demirköy Avcılar
Derneğince, derneğin atış poligonunda gerçekleştirilen yarışmaya 150 avcı katıldı. Yarışma zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.
Avcılar Derneği Başkanı Ümit Haluk Albayrak, yaptığı konuşmada, tek kurşun yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Dernek olarak bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirten Albayrak, yarışmada avcıların trapları vurabilmek için kıyasıya mücadele ettiğini ifade etti.
Albayrak, yarışmaya katılan avcılara teşekkür etti.
Yarışma sonunda dereceye giren avcılara, hediyeleri verildi.