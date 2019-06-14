14.06.2019 12:27
Haberler»Güncel » Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Demirköy'de ortaokul öğrencileri, ahşaptan yaptıkları 300 kuş yuvasını ağaçlara astı.

Demirköy'de ortaokul öğrencileri, ahşaptan yaptıkları 300 kuş yuvasını ağaçlara astı.
Fatih Ortaokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, törenin ardından hazırladıkları ahşap kuş yuvalarını, Enver Kara mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte ağaçlara monte etti.
Okul Müdürü Ahmet Oğuz Evrenosoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini ifade eden Evrenosoğlu, kuş yuvalarını kendi elleriyle hazırladıklarını belirtti.
Öğrencilerin minik yürekleriyle, minik dostlarını düşünerek çalışmaya imza attıklarını aktaran Evrenosoğlu, "İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı öğrencilerimi, öğretmenlerimi ve katkılarını esirgemeyen velileri kutluyorum." diye konuştu.
Tek kurşun yarışması
Demirköy ilçesinde tek kurşun yarışması düzenlendi.

Demirköy Avcılar Derneğince, derneğin atış poligonunda gerçekleştirilen yarışmaya 150 avcı katıldı. Yarışma zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Avcılar Derneği Başkanı Ümit Haluk Albayrak, yaptığı konuşmada, tek kurşun yarışmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Dernek olarak bu tür faaliyetleri önemsediklerini belirten Albayrak, yarışmada avcıların trapları vurabilmek için kıyasıya mücadele ettiğini ifade etti.

Albayrak, yarışmaya katılan avcılara teşekkür etti.

Yarışma sonunda dereceye giren avcılara, hediyeleri verildi.
Kaynak: AA
Ahmet Oğuz, Okul Müdürü, Fatih, Demirköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:53 Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi
12:53 Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları öğrenciler temizledi
12:53 Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi
12:52 Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi
12:52 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Nihat Özdemir'e ziyaret
12:52 Türk ve Suriyeli toplam 730 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
12:51 CSKA Moskova, Will Clyburn'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
12:51 DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra
12:51 BURDUR Özel öğrencilerden yıl sonu şenliği
12:51 Altın fiyatları
12:51 Bakan Selçuk öğrencilere karne dağıttı
12:51 BÜ ile İÜ'den Parkinson araştırması
12:50 Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı, devletini huzur içinde yaşatmak için çalışıyor"