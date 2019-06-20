20.06.2019 11:16
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Lüleburgaz'da çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçların yerine ıhlamur ağaçları dikildi.

Lüleburgaz'da çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçların yerine ıhlamur ağaçları dikildi.
Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Göksel Üstünalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kuruyan ağaçların yerine ıhlamur ağaçlarının dikildiğini söyledi.
Ekiplerin araç trafiğine kapalıİstanbul Caddesi'nde ağaç dikim çalışmalarını yürüttüğünü belirten Üstünalp, birçok ağacın çeşitli nedenlerle kuruyarak tehlike oluşturduğunu ifade etti.
Kuruyan ağaçların ekipler tarafından kesilerek yerine ıhlamur dikildiğini aktaran Üstünalp, ıhlamur ağacının hem güzel koku yaydığını, hem de diğer tür ağaçlara göre daha dayanıklı olduğunu kaydetti.
Sezonun ilk hasat buğdayı borsada
Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda sezonun ilk hasat buğday alımını yaptı.
Çengelli köyünden çiftçi Veli Tunç, tarafından hasat edilen sezonun ilk buğday, törenle Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk döküm alanına 1 lira 325 kuruştan teslim edildi.
Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var, burada yaptığı açıklamada, bölgede buğday hasadının başladığını ve sezonun ilk alımını yaptıklarını belirtti.
Buğday veriminin çok iyi olduğunu ifade eden Var, buğdayların yağışlardan zarar görmediğini söyledi.
Lüleburgaz'da depo yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre,Ovacıkköyünde YahyaCelep'e ait içinde atık araç lastiği bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz BelediyesiİtfaiyeMüdürlüğü'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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